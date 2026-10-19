Москва19 октВести.В 2027 – 2029 годах на развитие московского здравоохранения планируют направить порядка двух триллионов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что средства будут направлены на решение ключевых задач системы здравоохранения Москвы.
Бюджет Москвы 2027-2029: на столичное здравоохранение планируем направить порядка 2 трлн рублейнаписал градоначальник в своем MAX
По словам Собянина, на эти средства будут строить новые объекты и ремонтировать уже имеющиеся. Также в планах закупка оборудования.