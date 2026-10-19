В бюджет Москвы на 3 года заложили около 2 трлн руб. на развитие здравоохранения Собянин: на столичное здравоохранение планируем направить порядка 2 трлн рублей

Москва19 окт Вести.В 2027 – 2029 годах на развитие московского здравоохранения планируют направить порядка двух триллионов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что средства будут направлены на решение ключевых задач системы здравоохранения Москвы.

Бюджет Москвы 2027-2029: на столичное здравоохранение планируем направить порядка 2 трлн рублей написал градоначальник в своем MAX

По словам Собянина, на эти средства будут строить новые объекты и ремонтировать уже имеющиеся. Также в планах закупка оборудования.