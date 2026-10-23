Москва23 октВести.На развитие образования в городе Москве в ближайшие три года заложено 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что из этой суммы уже в 2027-м будет выделено 801,3 миллиарда рублей.
В ближайшие три года на развитие столичного образования направим из бюджета 2,5 трлн рублейнаписал градоначальник в своем канале
Он отметил, что средства пойдут на обеспечение качественного и доступного образования мирового уровня. Также в планах и масштабное обновление образовательной инфраструктуры.
Реконструкция и строительство школ с детскими садами даст больше возможностей в вопросе обеспечения новыми учебными местами, заключил глава города.