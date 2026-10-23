Собянин: в ближайшие 3 года на образование Москвы направим 2,5 трлн руб.

На образование Москвы в ближайшие 3 года заложили 2,5 трлн руб. Собянин: в ближайшие 3 года на образование Москвы направим 2,5 трлн руб.

Москва23 окт Вести.На развитие образования в городе Москве в ближайшие три года заложено 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что из этой суммы уже в 2027-м будет выделено 801,3 миллиарда рублей.

В ближайшие три года на развитие столичного образования направим из бюджета 2,5 трлн рублей написал градоначальник в своем канале

Он отметил, что средства пойдут на обеспечение качественного и доступного образования мирового уровня. Также в планах и масштабное обновление образовательной инфраструктуры.

Реконструкция и строительство школ с детскими садами даст больше возможностей в вопросе обеспечения новыми учебными местами, заключил глава города.