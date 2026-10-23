Собянин: проектирование и строительство 11 школ будущего началось в Москве Собянин: столица приступила к проектированию и строительству 11 школ будущего

Москва23 окт Вести.В Москве приступили к проектированию и строительству 11 из 15 современных образовательных пространств - школ будущего. Об этом столичный мэр Сергей Собянин рассказал в своем канале.

863,1 млрд рублей направят на модернизацию материально-технической базы учебных заведений в 2027-2029 гг., в том числе 269,8 млрд - в следующем году. Благодаря реконструкции и строительству школ и детских садов порядка 92 тысяч юных москвичей будут обеспечены новыми учебными местами, отметил мэр.

Как сообщил глава города, в сентябре 2026 года по программе "Моя школа" открылись сразу 100 обновленных зданий. В 2027-м году запланировано приведение в порядок еще 85 учебных заведений.

Всего в ближайшие три года планируется возвести 150 объектов образования, в том числе 26 за счет городского бюджета и 124 — на деньги инвесторов заявил градоначальник

На развитие столичного образования в ближайшие три года из бюджета будет направлено 2,5 трлн рублей, уточнил Собянин.