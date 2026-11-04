На повышение качества городской среды в Москве направят 651 млрд руб. Собянин: Москва направит на повышение качества городской среды 651 млрд руб.

Москва4 ноя Вести.В ближайшие три года бюджет Москвы выделит более 651 миллиарда рублей на формирование качественной городской среды, ведение бизнеса и увеличения турпотоков. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале MAX.

В частности, продолжится благоустройство улиц, значимых общественных пространств и вылетных магистралей. Также будет модернизирована сеть городского освещения.

В 2027–2029 гг. запланированы: развитие городских инженерных коммуникаций для районов комплексной жилой застройки и на территории ТиНАО; строительство кабельных и коммуникационных коллекторов для инженерных сетей; реконструкция объектов газо- и водоснабжения, очистных сооружений, канализационных сетей сказано в сообщении

Кроме того, власти продолжат создавать инклюзивную городскую среду, а также уделять внимание озеленению столицы и благоустройству водных объектов.