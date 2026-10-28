Собянин пообещал открыть в Москве 23 станции метро за три года

Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро за три следующих года Собянин пообещал открыть в Москве 23 станции метро за три года

Москва28 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в ближайшие три года открыть 23 новые станции метрополитена. Об этом он написал в MAX.

В течение трех лет должны ввести 23 станции, больше 50 км линий и 3 электродепо Московского метрополитена говорится в сообщении

К 2029 году протяженность линий метро вырастет в два раза по сравнению с 2011 годом, добавил мэр. На повышение эффективности, надежности и безопасности городского транспорта в бюджете выделили 4 трлн рублей.

На данный момент, уточняет Собянин, строятся сразу три ветки – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии появятся уже в 2027 году. Параллельно создаются новые станции на действующих радиусах.