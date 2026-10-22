Москва22 октВести.Сеть столичного метро будет расширена на нескольких направлениях Московской области. Об этом сообщил 360.ru губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, уже в 2027 году планируется открыть станцию "Липовая Роща" на Рублево-Архангельской линии, которую собираются продлить в сторону "Изумрудных холмов" в Красногорске.
Новые станции должны также появиться в Химках, Мытищах и Балашихе. Продлить собираются Бирюлевскую и Люблинско-Дмитровскую линии. Один из проектов касается продления Филевской линии в сторону Сколково.
Ранее во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении метро в семи направлениях Московской области. Воробьев подчеркнул, что масштабный проект развития метро принят благодаря решению мэра Москвы и его команды.