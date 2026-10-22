Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию метро в Подмосковье Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где откроют станции метро

Москва22 окт Вести.Сеть столичного метро будет расширена на нескольких направлениях Московской области. Об этом сообщил 360.ru губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, уже в 2027 году планируется открыть станцию "Липовая Роща" на Рублево-Архангельской линии, которую собираются продлить в сторону "Изумрудных холмов" в Красногорске.

Новые станции должны также появиться в Химках, Мытищах и Балашихе. Продлить собираются Бирюлевскую и Люблинско-Дмитровскую линии. Один из проектов касается продления Филевской линии в сторону Сколково.

Ранее во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении метро в семи направлениях Московской области. Воробьев подчеркнул, что масштабный проект развития метро принят благодаря решению мэра Москвы и его команды.