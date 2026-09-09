Линии московского метро продлят в семь городов Подмосковья

Московское метро продлят в семь городов Подмосковья Линии московского метро продлят в семь городов Подмосковья

Москва9 сен Вести.В ближайших городах Подмосковья после 2030 года будут построены новые станции метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с главой региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и еще двух направлениях.

Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области. Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район (два направления), Одинцово, Балашиха приводит агентство слова градоначальника

Согласно планам развития метрополитена, до 2035-го состоится строительство 35 новых станций, 12 из них – на территории региона.