Собянин: до конца года запустят еще 27 маршрутов проекта "Москва – область"

Еще 27 маршрутов проекта "Москва – область" запустят до конца 2026 года Собянин: до конца года запустят еще 27 маршрутов проекта "Москва – область"

Москва29 авг Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации проекта "Москва – область", в рамках которого пригородные маршруты интегрируются в систему столичного транспорта.

По словам столичного градоначальника, в рамках этого проекта уже открыто более 50 маршрутов, соединяющих Москву с городами ближайшего Подмосковья.

В планах до конца 2026 года - интегрировать в проект еще 27 маршрутов, несколько из них запущены в августе проинформировал мэр Москвы

По сообщению Собянина, для работы маршрутов закуплено более 500 автобусов, ожидается еще 75.

Объем перевозок вырос, в том числе, благодаря тому, что на маршрутах сократились интервалы движения. Время работы маршрутов увеличилось с 17 до 20 часов в сутки.

При этом для пассажиров этих маршрутов доступны все сервисы и льготы, которые уже стали привычными для москвичей.

Жители Московской области впервые получили возможность пользоваться безлимитными абонементами "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней по карте "Тройка" на наземном транспорте - с бесплатными пересадками на весь столичный транспорт, отмечается в сообщении.