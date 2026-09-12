Москва12 сен Вести.При посещении завода "Метровагонмаш" мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продлить линии метро в подмосковные города, сообщает столичный Дептранс.

Планируется появление порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области. С учетом действующих сегодня станций к 2035 году в зоне обслуживания московского метро будут проживать 33% жителей Подмосковья рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов

Планируется, что новыми участками метро будут пользоваться около 600 тыс. человек, а время в пути из области в столицу сократится примерно в два раза.