Москва1 нояВести.В Московской области появятся три новые станции Бирюлевской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, станции будут находиться на территории поселков Лопатино и Дрожжино Ленинского округа.
В Московской области появятся три новые станции Бирюлевской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, станции будут находиться на территории поселков Лопатино и Дрожжино Ленинского округа.сообщил Ефимов
На территории самой Москвы появятся станции "Маршала Савицкого" и "Щербинка".
Общая протяженность радиуса со всеми 22 станциями составит более 62 км.