В Подмосковье появятся три новые станции Бирюлевской линии метро

Три новые станции Бирюлевской линии построят в Московской области В Подмосковье появятся три новые станции Бирюлевской линии метро

Москва1 ноя Вести.В Московской области появятся три новые станции Бирюлевской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, станции будут находиться на территории поселков Лопатино и Дрожжино Ленинского округа.

В Московской области появятся три новые станции Бирюлевской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, станции будут находиться на территории поселков Лопатино и Дрожжино Ленинского округа. сообщил Ефимов

На территории самой Москвы появятся станции "Маршала Савицкого" и "Щербинка".

Общая протяженность радиуса со всеми 22 станциями составит более 62 км.