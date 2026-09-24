Москва24 сен Вести.На Бирюлевской линии московского метро началось строительство станции "Москворечье". Подробности в MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Новая станция расположена в районе Москворечье-Сабурово, ограниченном руслом Москвы-реки, железнодорожными путями и крупными автомагистралями. Из-за этого связь с соседними районами осложнена, отметил мэр.

Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и усилит транспортный каркас юга столицы. На "Москворечье" будет два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилой застройке на улице Кошкина. Это будет станция берегового типа: пути расположатся в центре, а пассажирские платформы - по бокам от них рассказал градоначальник

Всего на новой Бирюлевской ветке будет 10 станций, "Москворечье" - девятая. Линия свяжет БКЛ, МЦК, Павелецкое направление МЖД, а также Троицкую и Замоскворецкую линии.

Участок между станциями "ЗИЛ" и "Курьяново" планируется открыть в 2028 году, второй участок "Курьяново" - "Бирюлево" со станцией "Москворечье" - в 2029-м. После полного ввода Бирюлевской линии новые станции метро в пешей доступности получат больше миллиона москвичей в восьми районах столицы.