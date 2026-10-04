Москва4 октВести.В Москве ведется одновременное строительство 20 станций на шести линиях метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Кроме того, как сообщает портал мэра и правительства российской столицы, идут работы по строительству новых электродепо "Новорижское", "Бирюлевское" и "Троицкое".
В настоящий момент возводится более 20 станций метро на шести линиях: действующих Рублево-Архангельской, Троицкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской, а также строящемся Бирюлевском радиусесказал Ефимов
Параллельно с развитием линий создается необходимая инфраструктура для обслуживания современных и технологичных поездов российского производства.
В целом в ближайшие девять лет в Москве и Подмосковье планируется построить еще около 35 станций метро, 12 из которых будут расположены в Московской области.