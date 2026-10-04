В Москве одновременно строят более 20 станций на шести линиях метрополитена

Более 20 станций одновременно строят на шести линиях метрополитена в Москве В Москве одновременно строят более 20 станций на шести линиях метрополитена

Москва4 окт Вести.В Москве ведется одновременное строительство 20 станций на шести линиях метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Кроме того, как сообщает портал мэра и правительства российской столицы, идут работы по строительству новых электродепо "Новорижское", "Бирюлевское" и "Троицкое".

В настоящий момент возводится более 20 станций метро на шести линиях: действующих Рублево-Архангельской, Троицкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской, а также строящемся Бирюлевском радиусе сказал Ефимов

Параллельно с развитием линий создается необходимая инфраструктура для обслуживания современных и технологичных поездов российского производства.

В целом в ближайшие девять лет в Москве и Подмосковье планируется построить еще около 35 станций метро, 12 из которых будут расположены в Московской области.