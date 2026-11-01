Москва1 нояВести.На 41 станции московского метро появилось новое оборудование российского производства, сообщил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
В метро установили еще 51 терминал по продаже билетовотмечает Дептранс в мессенджере MAX
Оборудование, которое позволяет обслуживать пассажиров в два раза быстрее, установлено на Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Большой Кольцевой и Некрасовской линиях.
Новые терминалы выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва".
По офсетному контракту планируем закупить около 2 тыс. современных терминалов по продаже билетов столичного производствасообщил Ликсутов
Он добавил, что на станциях московского метро уже установлено более 150 единиц нового оборудования.