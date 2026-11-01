Новые терминалы по продаже билетов установили на 41 станции московского метро

Ликсутов: на станциях метро появились более 50 новых билетных терминалов Новые терминалы по продаже билетов установили на 41 станции московского метро

Москва1 ноя Вести.На 41 станции московского метро появилось новое оборудование российского производства, сообщил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

В метро установили еще 51 терминал по продаже билетов отмечает Дептранс в мессенджере MAX

Оборудование, которое позволяет обслуживать пассажиров в два раза быстрее, установлено на Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Большой Кольцевой и Некрасовской линиях.

Новые терминалы выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва".

По офсетному контракту планируем закупить около 2 тыс. современных терминалов по продаже билетов столичного производства сообщил Ликсутов

Он добавил, что на станциях московского метро уже установлено более 150 единиц нового оборудования.