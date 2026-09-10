Графитовая ветка появилась на схемах столичного метро Обновленные схемы с Рублево-Архангельской линией появились в столичном метро

Москва10 сен Вести.В Москве начали менять более 73 тысяч цифровых и бумажных схем в метро, МЦК и МЦД после открытия новой Рублево-Архангельской линии, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Сотрудники транспортного комплекса Москвы актуализируют схемы метро вместе с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева"... Теперь на обновленных навигационных элементах отмечено 447 станций, 17 линий метро, включая МЦК и четыре МЦД, аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также нанесены изображения железнодорожных и речных вокзалов сказано в сообщении

Отмечается, что линия графитового цвета не потеряется среди соседних линий и будет заметной. Пространство для ее размещения оставили еще в 2025 году при кардинальном изменении дизайна схемы метро. Это позволило минимизировать корректировки при подготовке новой схемы.

Обновленную карту также разместят на колоннах экстренного вызова, стойках "Живое общение", в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.