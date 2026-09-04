Москва4 сенВести.Дептранс Москвы сообщил, что к 879-летию города выпустят новую серию тематических карт "Тройка".
Дизайн карт выполнен в сине-красно-белой цветовой гамме.
Дизайн выполнили в праздничной стилистике и украсили его традиционной символикой Дня городаотмечается в мессенджере MAX
Карту можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово. А также в интернет-магазине метро.
За последние полгода это уже 30-я серия "Троек" с лимитированным дизайном.