К 879-летию Москвы выпустят новую серию тематических карт "Тройка" Новую серию тематических карт "Тройка" выпустят к 879-летию Москвы

Москва4 сен Вести.Дептранс Москвы сообщил, что к 879-летию города выпустят новую серию тематических карт "Тройка".

Дизайн карт выполнен в сине-красно-белой цветовой гамме.

Дизайн выполнили в праздничной стилистике и украсили его традиционной символикой Дня города отмечается в мессенджере MAX

Карту можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово. А также в интернет-магазине метро.

За последние полгода это уже 30-я серия "Троек" с лимитированным дизайном.