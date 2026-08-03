Москва3 авг Вести.Центробанк 4 августа выпустит в обращение четыре памятные серебряные монеты разных номиналов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В обращение выйдет монета к 100-летию Всероссийского общества глухих номиналом в 3 рубля, а также три монеты серии "Красная книга" номиналом 2 рубля.

Серебряная монета номиналом 3 рубля выполнена из сплава 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Она имеет форму круга диаметром 39 мм. На оборотной стороне размещено цветное изображение символики Всероссийского общества глухих, дополненное надписью "100 ЛЕТ". Тираж монеты – 3 тыс. штук.

В серии серебряных монет номиналом 2 рубля представлены три вида краснокнижных животных: кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Каждая монета отчеканена из сплава 925-й пробы, масса чистого серебра – 15,55 г, диаметр – 33 мм. На реверсе каждой монеты помещено рельефное цветное изображение соответствующего животного. Тираж каждой из монет – 5 тыс. штук.

Лицевая сторона всех монет оформлена одинаково: на ней рельефное изображение герба РФ, а также надпись "Российская Федерация", "Банк России", номинал ("3 рубля" или "2 рубля") и год выпуска – "2026 г.".