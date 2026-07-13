Банк России выпустит в обращение серебряную монету, посвященную Ахмату Кадырову Серебряную монету, посвященную Ахмату Кадырову, выпустит в обращение ЦБ РФ

Москва13 июл Вести.14 июля Банк России выпустит в обращение серебряную двухрублевую монету "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Диаметр круглой монеты, изготовленной качеством "пруф", - 33 мм, масса драгоценного металла – 15,55 г.

На лицевой стороне монеты изображен герб РФ, также есть надписи "Банк России" и "Российская Федерация", номинал монет "2 рубля", год выпуска "2026 г.".

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор отмечается в сообщении

На оборотной стороне есть две даты: "1951" и "2004". Также располагаются надпись: - "Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров".

Тираж монеты – три тысячи штук. Монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.