В Казахстане появится монета в честь Золотой Орды Нацбанк Казахстана выпускает коллекционную монету в честь Золотой Орды

Москва12 мая Вести.Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету в честь Золотой Орды. Ее тираж составил тысячу экземпляров.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением. Ее масса составляет 62,2 грамма, а диаметр — 50 мм. Номинал монеты — 2000 тенге.

На сайте Нацбанка Казахстана сообщается, что монета обязательна к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны. Информация о дате начала продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте регулятора.

Золотая Орда — монголо-татарское феодальное государство XIII–XV веков, которое охватывало обширные территории Евразии.