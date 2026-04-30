Москва30 апр Вести.Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей, посвященные еще восьми городам, в рамках серии "Города трудовой доблести". Об этом следует из сообщения регулятора.

Банк России 4 мая 2026 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести": "Барнаул", "Каменск-Уральский", "Киров", "Коломна", "Комсомольск-на-Амуре", "Красноярск", "Магадан", "Пенза" сказано в сообщении ЦБ РФ

Заявленный тираж – 1 миллион экземпляров каждая. Диаметр монет – по 22 миллиметра.

Ранее в этой серии также вышли монеты, посвященные Боровичам, Иванову, Екатеринбургу, Омску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Тагилу, Новосибирску Саратову, Ульяновску, Уфе и другим городам.

В конце 2025 года Банк России выпустил серебряную памятную монету, посвященную полувековому юбилею мягкой посадки космических аппаратов на Венеру.