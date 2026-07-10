Центробанк с 10 июля ввел в оборот обновленную сторублевую банкноту 2026 года

Обновленная банкнота в 100 рублей поступила в обращение в России Центробанк с 10 июля ввел в оборот обновленную сторублевую банкноту 2026 года

Москва10 июл Вести.Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года говорится в сообщении

Уточняется, что банкнота посвящена Центральному федеральному округу (ЦФО), карта которого изображена в верхней правой части оборотной стороны банкноты. В вариации сторублевой купюры 2022 года на этом же месте размещалось стилизованное изображение ЦФО на карте России.

На лицевой части банкноты по-прежнему изображен Ржевский мемориал советскому солдату, а защитный комплекс также соответствует купюре 2022 года выпуска.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году сократилось число фальшивых банкнот.