Москва10 июлВести.Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 годаговорится в сообщении
Уточняется, что банкнота посвящена Центральному федеральному округу (ЦФО), карта которого изображена в верхней правой части оборотной стороны банкноты. В вариации сторублевой купюры 2022 года на этом же месте размещалось стилизованное изображение ЦФО на карте России.
На лицевой части банкноты по-прежнему изображен Ржевский мемориал советскому солдату, а защитный комплекс также соответствует купюре 2022 года выпуска.
Ранее сообщалось, что в России в 2025 году сократилось число фальшивых банкнот.