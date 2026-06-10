Депутат Аксаков: голосование за дизайн купюры в 500 рублей может пройти осенью

Новое голосование за дизайн купюры в 500 рублей пройдет осенью Депутат Аксаков: голосование за дизайн купюры в 500 рублей может пройти осенью

Москва10 июн Вести.Новое голосование за дизайн купюры номиналом в 500 рублей может пройти осенью. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, все недочеты, которые возникли во время предыдущего голосования, будут исправлены, сообщает РИА Новости.

По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно сказал Анатолий Аксаков

В октябре 2025 года Банк России объявил о начале голосования по новому дизайну купюры в 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Позже регулятор отменил голосование из-за попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.