Москва10 авг Вести.Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" под руководством вице-спикера ГД Владислава Даванкова предложили пересмотреть ГОСТ автомобильных госномеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Парламентарии считают целесообразным использовать в государственных регистрационных автономерах четыре буквы и две цифры вместо трех букв и трех цифр. Действующие размеры регистрационного знака, расположение кода региона РФ, обозначение "RUS" и изображение флага России предлагается оставить неизменными.

Представляется целесообразным предусмотреть возможность перехода от действующего формата государственного регистрационного знака, содержащего три буквенных и три цифровых символа, к формату, предусматривающему использование четырех буквенных и двух цифровых символов (например, АААА 00), либо альтернативному варианту две буквы – две цифры – две буквы (например, АА 00 АА) следует из письма

Депутаты полагают, что замена цифры на букву в номерах позволит увеличить число возможных регистрационных комбинаций для одного кода субъекта примерно на 20%. Также предполагается, что такие изменения помогут при развитии механизма предоставления "красивых" номеров, который может обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

В мае стало известно, что законопроект, разрешающий официально покупать "красивые" автомобильные номера, доработан и внесен в Госдуму.