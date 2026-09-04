Москва4 сен Вести.Московские автобусы, электробусы и трамваи украсили к празднованию Дня города, сообщает "Агентство городских новостей Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Празднично украшенный транспорт будет курсировать 5 и 6 сентября.

Более 5,6 тыс. автобусов, электробусов и трамваев вышли на городские маршруты с флагами России и Москвы в День города говорится в сообщении

Также по традиции к празднику оформили остановочные павильоны и вестибюли метро, а на речных электросудах включена подсветка в цветах российского триколора.

Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, все водители вышли на маршруты в парадной форме.