Москва11 июлВести.В субботу, 11 июля, в Москве прошел 22-й парад ретротранспорта. Как сообщает Дептранс в MAX, колонна из 18 исторических трамваев и ретроавтомобилей проехала от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара.
Гости могли заходить в салоны ретровагонов и делать фотографии на память, а также посетить мастер-классы и интерактивные площадки.
Более 180 тыс. зрителей сегодня приняли участие в нашем празднике. Мы рады, что интерес к таким событиям остается стабильно высокимсказал руководитель Дептранса и заммэра Москвы Максим Ликсутов
Он поблагодарил москвичей и гостей столицы, а также партнеров мероприятия за интерес и участие в празднике.