Более 180 тыс. гостей посетили парад и выставку ретротранспорта в Москве

На парад и выставку ретротранспорта в Москве пришло более 180 тыс. гостей Более 180 тыс. гостей посетили парад и выставку ретротранспорта в Москве

Москва11 июл Вести.В субботу, 11 июля, в Москве прошел 22-й парад ретротранспорта. Как сообщает Дептранс в MAX, колонна из 18 исторических трамваев и ретроавтомобилей проехала от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара.

Гости могли заходить в салоны ретровагонов и делать фотографии на память, а также посетить мастер-классы и интерактивные площадки.

Более 180 тыс. зрителей сегодня приняли участие в нашем празднике. Мы рады, что интерес к таким событиям остается стабильно высоким сказал руководитель Дептранса и заммэра Москвы Максим Ликсутов

Он поблагодарил москвичей и гостей столицы, а также партнеров мероприятия за интерес и участие в празднике.