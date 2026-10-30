Собянин: за три года метро Москвы получит около тысячи новых вагонов

Около тысячи новых вагонов метро получит Москва до 2030 года Собянин: за три года метро Москвы получит около тысячи новых вагонов

Москва30 окт Вести.Метро Москвы получит около тысячи новых вагонов до 2030 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

Отмечается, что в 2027–2029 годах из бюджета города будет выделено 306,1 миллиарда рублей на масштабное обновление подвижного состава. Так, будут приобретены современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ.

Всего планируется закупить 1,6 тыс. единиц подвижного состава наземного транспорта, около 1 тыс. вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального ж/д транспорта отмечается в сообщении

Также уточняется, что в поезда метро и травмаи продолжат интегрировать беспилотные технологии.