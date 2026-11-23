Москва23 ноя Вести.Новые станции московского метро появятся в городах близлежащего Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Департамента финансов столицы Елену Зяббарову.

Она рассказала, что в 2027 году на развитие транспортной системы выделили 1,3 трлн рублей, а за три года (2027-2029) планируется выделить около 4 трлн.

Планируется в плановом трехлетнем периоде ввести более 50 км линий метро, 23 станции, три электродепо. Сегодня ведется строительство сразу трех линий метро - Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, а также новых станций на действующих радиусах цитирует Зяббарову агентство

Уточняется, что одновременно с завершением строительства уже начатых участков будут вестись подготовительные и проектные работы для реализации планов развития метро до 2035 года. За этот срок существующие линии должны протянуться в близлежащие города Московской области.