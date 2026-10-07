Москва7 окт Вести.Калужско‑Рижскую линию московского метрополитена планируется продлить до Мытищ, а одноименную станцию откроют до 2035 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В сентябре стало известно, что московское метро продлят в Подмосковье по 7 направлениям, в том числе в Мытищи, Красногорск, Химки, Балашиху, а также в ТиНАО. Развитие метрополитена сформировано на период до 2035 года.

[Калужско-Рижская линия] протянется на 3,5 км от станции “Медведково” до Мытищ. Точное расположение новой станции будет определено на этапе подготовки проекта планировки линии … Запуск участка позволит снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги приводятся слова Ефимова на портале Mos.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что продление метров область сделает передвижения граждан удобнее и комфортнее, а поездки станут быстрее. По его словам, ежедневно станцией “Мытищи” будут пользоваться более 50 тыс. пассажиров. Время в пути до центра Москвы для них сократится в среднем на 30 минут.