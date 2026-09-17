Москва17 сен Вести.Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до Ленинского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщает заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводятся на сайте градостроительного комплекса.

В Ленинский городской округ придет Люблинско-Дмитровская линия. Решение о продлении ее южного радиуса от действующей конечной станции "Зябликово" до поселка городского типа Мисайлово уже принято заявил Ефимов

Он добавил, что протяженность нового участка составит 6 километров. На нем будут две станкии – "Развилка" и "Володарское шоссе". Их точное расположение пока неизвестно, его определят позже, когда будут готовить проект планировки линейного объекта.