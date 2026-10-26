На культуру и сохранение наследия в Москве выделят больше 782,5 млрд рублей

Больше 782 млрд рублей выделят на культуру и сохранение наследия в Москве На культуру и сохранение наследия в Москве выделят больше 782,5 млрд рублей

Москва26 окт Вести.На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия в Москве в 2027–2029 годах планируется выделить из городского бюджета больше 782 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

В частности, как рассказал градоначальник, планируется завершить проведение ремонтных работ "Прогресс Сцены Армена Джигарханяна Театра сатиры", завершить разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы в Московском театре на Таганке и продолжить модернизацию материально-технической базы Московского театра оперетты.

На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия в 2027–2029 гг. планируем выделить из городского бюджета 782,5 млрд рублей. говорится в публикации

Кроме того, будут обновлены парки Москвы, в которых, по словам Собянина, одновременно сохраняются традиции и создаются новые пространства для отдыха круглый год.

Планируется реализовать и другие масштабные проекты. Например, к 2030 году площадь крупнейшего в мире кинопарка "Москино" вырастет более чем в два раза и превысит 1,1 тыс. га, что позволит снимать свыше 200 проектов в год, сообщил мэр Москвы.