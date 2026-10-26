Москва26 октВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в MAX о начале строительства нового здания Большого Московского цирка.
Уникальную площадку на пять тысяч зрителей построят в Мневниковской пойме на площади 82,2 тыс. кв. м. Купол здания высотой почти 100 метров будет напоминать яркий цирковой шатер.
Особенностью многофункционального театрально-зрелищного комплекса нового поколения станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу.
Менять их можно будет за считанные минуты. В здании будут созданы условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манежесказано в публикации
Ожидается, что строительство цирка завершат к 2029 году.