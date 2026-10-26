Собянин объявил о начале строительства нового здания Большого Московского цирка Собянин: в Москве построят новое здание Большого Московского цирка

Москва26 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в MAX о начале строительства нового здания Большого Московского цирка.

Уникальную площадку на пять тысяч зрителей построят в Мневниковской пойме на площади 82,2 тыс. кв. м. Купол здания высотой почти 100 метров будет напоминать яркий цирковой шатер.

Особенностью многофункционального театрально-зрелищного комплекса нового поколения станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу.

Менять их можно будет за считанные минуты. В здании будут созданы условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манеже сказано в публикации

Ожидается, что строительство цирка завершат к 2029 году.