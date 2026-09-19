Собянин: городской вокзал Беговая готов на 70% Собянин рассказал о создание самого большого городского вокзала Беговая

Москва19 сен Вести.Московский вокзал Беговая, который станет самым большим в городе, готов на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Готовность вокзала на сегодня – 70% отмечается в публикации

Новый вокзал объединит два диаметра, метро и наземный транспорт. На вокзале появится станция МЦД-4. С вестибюлем станции "Беговая" на Таганско-Краснопресненской линии метро его свяжет конкорс, благодаря которому время пересадки сократится в пять раз. В нем будет девять эскалаторов и пять лифтов, кассы, навигационные табло и пассажирские зоны.

Будет построен новый пешеходный переход через Хорошевское шоссе. У входа на вокзал Беговая будет сделана остановка для пассажиров, едущих в центр.

Новый транспортный узел сделает доступнее такие важные объекты, как ММНКЦ имени С.П. Боткина и Центральный Московский ипподром.

Более 200 тысяч жителей районов Беговой, Хорошевский и Пресненский смогут пользоваться новыми маршрутами для своих поездок, подчеркнул Собянин.