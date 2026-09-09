Москвичи и гости столицы за три года более 265 млн раз воспользовались МЦД-4

Собянин: на МЦД-4 за три года совершено более 265 млн поездок Москвичи и гости столицы за три года более 265 млн раз воспользовались МЦД-4

Москва9 сен Вести.За три года с момента запуска четвертого Московского центрального диаметра, который связал Троицкий и Новомосковский округа столицы с Балашихой, пассажиры совершили более 265 млн поездок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

За три года пассажиры совершили на МЦД-4 больше 265 млн поездок. Благодаря бесплатным пересадкам на рельсовый транспорт москвичи экономят на стоимости проезда в ежедневных поездках 49%, а жители области — до 69 процентов говорится в сообщении

Кроме того, на МЦД-4 курсирует 112 современных составов, из них 30 — модели "Иволга 4.0", которые были созданы специально для четвертого диаметра.

Ранее сообщалось, что в Москве на МЦД-4 открылся вокзал "Серп и Молот".