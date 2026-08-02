Собянин рассказал, какое название выбрали москвичи для поездов МЦД Собянин: москвичи выбрали имя "Королек" для поездов МЦД

Москва2 авг Вести.В преддверии дня железнодорожника москвичи путем голосования выбрали название для современных поездов МЦД и Ярославского направления. Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, больше всего горожанам понравилось имя "Королек".

Стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении. В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 136 тысяч москвичей. Большинство выбрало имя "Королек рассказал градоначальник в личном блоге

Он отметил, что сейчас по маршрутам курсирует уже 215 таких составов.