Москва2 авгВести.В преддверии дня железнодорожника москвичи путем голосования выбрали название для современных поездов МЦД и Ярославского направления. Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, больше всего горожанам понравилось имя "Королек".
Стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении. В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 136 тысяч москвичей. Большинство выбрало имя "Королекрассказал градоначальник в личном блоге
Он отметил, что сейчас по маршрутам курсирует уже 215 таких составов.