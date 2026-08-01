Жители Москвы чаще выбирают трамваи Т1 и Т2, количество пассажиров выросло вдвое

Дептранс: в Москве пассажиропоток трамваев превысил 3,5 млн человек Жители Москвы чаще выбирают трамваи Т1 и Т2, количество пассажиров выросло вдвое

Москва1 авг Вести.Жители Москвы все чаще выбирают трамваи. Ежемесячный пассажиропоток на диаметрах Т1 и Т2 превысил 3,5 млн человек. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Уже в первые недели работы маршруты Т1 и Т2 показали двукратный рост пассажиропотока отметила пресс-служба Дептранса Москвы в мессенджере МАХ

В настоящее время диаметральные маршруты трамваев соединяют 20 районов Москвы, предлагая пассажирам 41 вариант пересадки на метро, МЦК, МЦД и пригородные поезда. Высокую востребованность эксперты связывают с интервалами движения (всего 3-6 минут) и высоким уровнем комфорта: современные низкопольные вагоны оснащены климат-контролем, USB-зарядками и медиаэкранами.

В департаменте отметили, что все столичные трамваи обслуживаются по контракту жизненного цикла. Производитель несет ответственность за состояние каждого вагона в течение 30 лет.