Москва27 июн Вести.Пассажиропоток второго Московского трамвайного диаметра Т2 вырос на 66% с момента запуска, сообщил ИС "Вести" начальник отдела информационной службы внешних связей Московского метрополитена Павел Семкин.

Т2 запущен от метро "Чертановская" до станции "Новогиреево" МЦД-4.

На втором трамвайном диаметре сегодня совершается более 83 000 поездок в день. Это в день. Количество поездок на втором диаметре выросло на 66%... Это по сравнению с моментом до запуска и после запуска. До запуска у нас были два раздельных трамвайных маршрута, которые не проходили через центр насквозь. Сегодня мы получили второй трамвайный диаметр Т2, который соединяет разные части города, проходя через центр рассказал Семкин

В 2025 году в столице построили две новые трамвайные линии, в том числе пути вдоль проспекта Сахарова, от так называемой "Площади трех вокзалов" (Комсомольская площадь) до Чистопрудного бульвара. Это первая в России линия бесконтактной сети: трамваи на этом участке проезжают на автономном ходу, без подключения к проводам. Этот отрезок позволил связать четыре трамвайных маршрута в два диаметра. Первый, от метро "Университет" в Метрогородок, запустили прошлой осенью, второй — пару месяцев назад. По нему можно доехать из Чертаново в Новогиреево. Это самый длинный городской трамвайный маршрут в мире — 33 км.