Москва12 апрВести.С момента запуска второго московского трамвайного диаметра Т-2 пассажиры совершили на маршруте более 150 тысяч поездок, сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на данные заместителя мэра города Максима Ликсутова.
Мэр Сергей Собянин открыл диаметр 9 апреля, в четверг. Он связал 13 районов, 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги, объединив маршруты трамваев №3 и №37, и стал самым длинным в мире – его протяженность составляет 33 километра.