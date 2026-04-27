В Новосибирске открыли движение по самой длинной в России трамвайной эстакаде

Самая длинная в России трамвайная эстакада начала работу в Новосибирске В Новосибирске открыли движение по самой длинной в России трамвайной эстакаде

Москва27 апр Вести.В Новосибирске началось движение по самой протяженной в России трамвайной эстакаде, сообщает пресс-служба группы "ВИС", концессионера проекта строительства моста.

Новый путепровод соединил площадь Инженера Будагова на правом берегу Оби и площадь Труда на левом. Длина сооружения составляет 632 метра.

Это один из ключевых элементов левобережной транспортной развязки, благодаря которому впервые в Новосибирске трамвайное движение на большом участке организовано по эстакаде над автомобильными транспортными потоками сказано в сообщении

Ожидается, что путепровод позволит снизить транспортную нагрузку на площади Труда.