Москва27 апрВести.В Новосибирске началось движение по самой протяженной в России трамвайной эстакаде, сообщает пресс-служба группы "ВИС", концессионера проекта строительства моста.
Новый путепровод соединил площадь Инженера Будагова на правом берегу Оби и площадь Труда на левом. Длина сооружения составляет 632 метра.
Это один из ключевых элементов левобережной транспортной развязки, благодаря которому впервые в Новосибирске трамвайное движение на большом участке организовано по эстакаде над автомобильными транспортными потокамисказано в сообщении
Ожидается, что путепровод позволит снизить транспортную нагрузку на площади Труда.