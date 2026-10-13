Собянин рассказал об уникальном фонтане в Парке Горького Мэр Москвы рассказал о предстоящем открытии уникального фонтана

Москва13 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уникальном фонтане, который появится в Парке Горького, сообщает ТАСС.

Градоначальник 13 октября приехал в Парк Горького, чтобы ознакомиться с третьим этапом работ по комплексной модернизации парка.

Собянин напомнил, что первые два этапа, это Пушкинская набережная и Пионерский пруд, завершены.

Сегодня мы заканчиваем реконструкцию третьего этапа – это входная группа и фонтан, который по своим техническим характеристикам является одним из самых уникальных фонтанов в мире сказал мэр

Он уточнил, что пуск фонтана состоится в мае 2027 года. А этой зимой на территории Парка Горького будет открыт один из самых больших городских катков.