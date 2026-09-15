Собянин открыл новый пешеходный мост на Болотной набережной в Москве В Москве открыли пешеходный мост на Болотной набережной

Москва15 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии под Малым Каменным мостом пешеходного моста, который соединил участки Болотной набережной по правому берегу Москвы-реки.

Теперь единый пешеходный маршрут пролегает от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг.

Гулять по центру города станет еще удобнее. Прогулка по мосту займет около полутора минут — это быстрее, чем по "старому" обходному маршруту написал Собянин в мессенджере MAX

По его оценкам, по мосту в наиболее востребованные часы будут проходить более полутора тысяч человек в час.

Строительство и монтаж объекта производились с воды, что редко делается в столице. Для этого была сформирована временная флотилия из буксиров, барж разной грузоподъемности, колесной и гусеничной спецтехники. Вдоль Водоотводного канала для строительства была создана временная насыпь.

Столичный градоначальник выразил уверенность в том, что новый мост, который в темное время суток украшает архитектурно-художественная подсветка, станет одной из городских достопримечательностей.

Названия у моста еще нет – его придумают москвичи в проекте "Активный гражданин".