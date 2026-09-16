Название для нового моста в центре Москвы выбирают на "Активном гражданине" Москвичи смогут самостоятельно выбрать название нового моста в центре города

Москва16 сен Вести.Жители столицы смогут выбрать название для нового моста, недавно проявившегося в центре города. В проекте "Активный гражданин" уже открыто соответствующее голосование, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый пешеходный мост расположен в районе Якиманка и проходит под Малым Каменным мостом. Он соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича.

Объект связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки: от Репинского сквера до Парка Горького и Воробьевых гор говорится в публикации

Есть предложение назвать новый мост в честь выдающегося русского художника Ильи Репина. Памятник живописцу находится в сквере неподалеку. Еще один вариант – имя, связанное с кинотеатром "Ударник".