Москва16 сенВести.Жители столицы смогут выбрать название для нового моста, недавно проявившегося в центре города. В проекте "Активный гражданин" уже открыто соответствующее голосование, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Новый пешеходный мост расположен в районе Якиманка и проходит под Малым Каменным мостом. Он соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича.
Объект связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки: от Репинского сквера до Парка Горького и Воробьевых горговорится в публикации
Есть предложение назвать новый мост в честь выдающегося русского художника Ильи Репина. Памятник живописцу находится в сквере неподалеку. Еще один вариант – имя, связанное с кинотеатром "Ударник".