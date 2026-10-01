Москва1 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении сезона фонтанов в городе.

Специалисты уже завтра приступят к подготовке сооружений к зиме. Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции. Инженерное оборудование проверят. Затем фонтаны законсервируют до следующего сезона написал он в мессенджере MAX

Собянин напомнил, что фонтаны являются одной из визитных карточек Москвы, поэтому внимание уделяется не только их техническому состоянию, но и внешнему виду.

Так, реконструкцию прошли фонтаны "Каскад" и "Купола" на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. В этом году они были пущены в эксплуатацию после модернизации.

В настоящее время специалисты работают над обновлением фонтана "Часы мира" – купола торгового комплекса "Охотный ряд" в центре города.

Появляются и новые фонтаны, в том числе тот, что действовал на Центральной площади в "Лужниках".