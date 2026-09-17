Москва17 сенВести.В Москве завершились работы по обновлению главного входа в Парк Горького, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Арка является объектом культурного наследия регионального значения. Благоустройство началось в 2024 году. Его задачей было сохранение исторического своеобразия и при этом создание современного образа и новых возможностей для отдыха.
Вернули выразительный облик: отреставрировали фасад и кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку… Высадили больше 15 тыс. многолетних цветущих растений, в том числе розы, гортензии, хвойные культуры, а также установили арт-объектынаписал градоначальник в мессенджере МАХ
Также до конца 2026 года планируется окончание реставрации исторической ограды парка.