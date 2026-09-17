Собянин сообщил об обновлении арки главного входа в Парк Горького

В Москве обновили арку главного входа в Парк Горького Собянин сообщил об обновлении арки главного входа в Парк Горького

Москва17 сен Вести.В Москве завершились работы по обновлению главного входа в Парк Горького, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Арка является объектом культурного наследия регионального значения. Благоустройство началось в 2024 году. Его задачей было сохранение исторического своеобразия и при этом создание современного образа и новых возможностей для отдыха.

Вернули выразительный облик: отреставрировали фасад и кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку… Высадили больше 15 тыс. многолетних цветущих растений, в том числе розы, гортензии, хвойные культуры, а также установили арт-объекты написал градоначальник в мессенджере МАХ

Также до конца 2026 года планируется окончание реставрации исторической ограды парка.