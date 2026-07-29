Москва29 июл Вести.В центре Москвы завершено комплексное благоустройство Новодевичьей набережной, сообщил на официальном сайте города заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в этом году в Москве приводят порядок четыре набережные в районе Хамовники - Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую.

Работы на Новодевичьей набережной выполнены полностью сказал Бирюков

Специалисты заменили на проезжей части и тротуарах более 30 тысяч квадратных метров покрытия, нанесли дорожную разметку, оборудовали почти 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, установили удобные лавочки, провели озеленение.