Москва29 апрВести.Аналитики ЦОДД Москвы фиксируют резкое уменьшение количества погибших при переходе дороги вне пешеходного перехода, сообщает столичный Депранс в мессенджере MAX.
По их данным, в январе-марте текущего года в городе произошло 71 ДТП из-за перехода проезжей части в неположенном месте. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 133 таких аварии.
Число погибших при переходе дороги в неположенном месте за 3 месяца этого года сократилось на 85% в сравнении с тем же периодом прошлого годапроинформировал заместитель мэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов
Отмечается, что ситуация с пешеходами улучшилась во многом благодаря системной работе дорожных кураторов ЦОДД. Так, в прошлом году в городе было обустроено еще более 500 переходов и свыше 200 "островков безопасности". В текущем году планируется добавить не менее 300 "зебр".
Кроме того, в 2026 году на пешеходных переходах примерно по 100 адресам появится контрастная подсветка. Для эксперимента отобраны 10 адресов: на половине из них будут установлены светодиодные блоки, встроенные в тротуар, на другой – световые проекторы.
Продолжаем работать над снижением аварийности в городе, как поручил мэр Москвы Сергей Собяниндобавил Ликсутов