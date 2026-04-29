Число погибших при переходе дороги в неположенном месте в Москве упало на 85%

В Москве уменьшилось число погибших при переходе дороги в неположенном месте Число погибших при переходе дороги в неположенном месте в Москве упало на 85%

Москва29 апр Вести.Аналитики ЦОДД Москвы фиксируют резкое уменьшение количества погибших при переходе дороги вне пешеходного перехода, сообщает столичный Депранс в мессенджере MAX.

По их данным, в январе-марте текущего года в городе произошло 71 ДТП из-за перехода проезжей части в неположенном месте. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 133 таких аварии.

Число погибших при переходе дороги в неположенном месте за 3 месяца этого года сократилось на 85% в сравнении с тем же периодом прошлого года проинформировал заместитель мэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов

Отмечается, что ситуация с пешеходами улучшилась во многом благодаря системной работе дорожных кураторов ЦОДД. Так, в прошлом году в городе было обустроено еще более 500 переходов и свыше 200 "островков безопасности". В текущем году планируется добавить не менее 300 "зебр".

Кроме того, в 2026 году на пешеходных переходах примерно по 100 адресам появится контрастная подсветка. Для эксперимента отобраны 10 адресов: на половине из них будут установлены светодиодные блоки, встроенные в тротуар, на другой – световые проекторы.