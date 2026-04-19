Москва19 апр Вести.В границах Садового кольца Москвы с января текущего года не зафиксировано ни одного смертельного ДТП. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в мессенджере MAX.

Отмечается, что такого результата удалось достичь благодаря системной работе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в сочетании с комплексом мер: развитием скоростной инфраструктуры, расширением системы фотовидеофиксации, переразметкой дорог и внедрением интеллектуальных транспортных систем.

На большинстве улиц внутри Садового кольца действует ограничение скорости до 50 км/ч, а на прилегающих магистралях - до 30 км/ч. Парковочное пространство приведено в порядок, параллельно ведется развитие пешеходной инфраструктуры: за 2025 год появилось более 50 новых переходов, а тротуары расширили на ряде улиц. После переразметки появилось шесть новых разворотов и дополнительных полос, что позволило сократить лишний пробег на 2 километра и повысить пропускную способность участков на 15 процентов.

По итогам первого квартала 2026 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года в Москве число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 16 процентов (со 1709 до 1430), количество погибших сократилось на 40 процентов (с 60 до 36), а число пострадавших снизилось на 12 процентов (с 1941 до 1708).

В Дептрансе отметили, что столица остается лидером по безопасности дорожного движения, и работа по снижению аварийности будет продолжена в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.