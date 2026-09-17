Центральный Московский ипподром открылся после реконструкции Патрушев и Собянин открыли Центральный Московский ипподром после реконструкции

Москва17 сен Вести.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр столицы Сергей Собянин открыли Центральный Московский ипподром на Беговой улице, переживший комплексную реконструкцию. Об этом сообщает ТАСС.

Центральный Московский ипподром - старейший в стране, почти два века назад он был первым в России и мире для проведения рысистых бегов. Решение о реконструкции ипподрома было поддержано нашим президентом Владимиром Путиным, с 2024 года велись масштабные работы, <...> получился уникальный объект цитирует Патрушева агентство

Вице-премьер отметил, что это не просто возвращение здания, а новая глава в развитии коневодства в стране.

Оксана Лут добавила, что сохранение исторического облика здания является не только красивым, но и технологичным решением, так как это самый современный ипподром в России. Она выразила уверенность в том, что Московский ипподром станет лучшей площадкой для проведения призовых соревнований, скачек русских троек.