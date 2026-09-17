Москва17 сен Вести.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в беседе с ИС "Вести" оценил Центральный московский ипподром, открывшийся после реконструкции.

Он назвал церемонию открытия ипподрома грандиозным событием.

В открытии приняли участие четыре экипажа русских троек.

Русская тройка — только в России. Нигде: ни в Белоруссии, ни на Украине, ни в Америке, ни в Китае, ни в Африке — ее нет. Это наше этнокультурное достояние. Мы, кстати, сейчас регистрируем в Министерстве культуры тройку как российское этнокультурное достояние. А потом уже пойдем в ЮНЕСКО. Тройка — это русская гордость