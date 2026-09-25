Москва25 сенВести.В центре Москвы временно перекрыто движение транспорта на двух улицах, гражданам рекомендовали перенести поездки или воспользоваться городским транспортом. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Средняя скорость движения — 21 км/ч … Наблюдаем локальные временные перекрытия: на Тверской улице в районе Моховой улицы, на Боровицкой площади … Перенесите поездку на более позднее время — после 20.00, либо используйте городской транспортговорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ
Также отмечается, что наиболее интенсивное движение зафиксировано на ТТК в районе Бережковского моста, на Садовом кольце в районе Большой Сухаревской площади, на Садовом кольце в районе Валовой улицы.
Незадолго до этого жителей Москвы предупреждали о возможном образовании пробок на дорогах из-за дождя.