В центре Москвы временно перекрыто движение транспорта на двух улицах

В центре Москвы временно перекрыто движение на двух улицах В центре Москвы временно перекрыто движение транспорта на двух улицах

Москва25 сен Вести.В центре Москвы временно перекрыто движение транспорта на двух улицах, гражданам рекомендовали перенести поездки или воспользоваться городским транспортом. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Средняя скорость движения — 21 км/ч … Наблюдаем локальные временные перекрытия: на Тверской улице в районе Моховой улицы, на Боровицкой площади … Перенесите поездку на более позднее время — после 20.00, либо используйте городской транспорт говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ

Также отмечается, что наиболее интенсивное движение зафиксировано на ТТК в районе Бережковского моста, на Садовом кольце в районе Большой Сухаревской площади, на Садовом кольце в районе Валовой улицы.

Незадолго до этого жителей Москвы предупреждали о возможном образовании пробок на дорогах из-за дождя.