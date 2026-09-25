Москвичей предупредили о возможном образовании пробок на дорогах из-за дождя

Жителей Москвы предупредили о возможных пробках на дорогах из-за дождя Москвичей предупредили о возможном образовании пробок на дорогах из-за дождя

Москва25 сен Вести.Жителей Москвы предупредили о возможном образовании пробок на дорогах из-за дождя, а также рекомендовали пересесть на городской транспорт. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

В настоящее время в столице местами идет дождь.

Из-за погоды средняя скорость на дорогах может снизиться … Сейчас загруженность дорог — 6 баллов, а средняя скорость — 23 км/ч … Советуем воспользоваться городским транспортом — так будет быстрее говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ

Отмечается, что наиболее интенсивное движение зафиксировано на шоссе Энтузиастов в сторону области, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на проспекте Маршала Жукова в сторону области.