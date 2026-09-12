Движение транспорта ограничат на ряде улиц в Москве на выходных Велофестиваль и гонки станут причиной ограничений движения транспорта в Москве

Москва12 сен Вести.Проезд по ряду улиц в центре и на западе столицы будет закрыт для транспорта из-за проведения Московского осеннего велофестиваля и велогонок "Россия" и "Москва", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в мессенджере МАХ.

Так, с 00.01 до 19.00 будет закрыта Университетская площадь, с 07.00 – участки Садового кольца, с 11.00 – часть улицы Косыгина, а с 11.10 – Университетский проспект.

Также до 13 сентября уже нельзя проехать на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина написали в Дептрансе

На всех участках до окончания мероприятий будет запрещена парковка. Для проезда в районы временных ограничений жителей попросили использовать метро.